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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

DIY-ритейлер "Петрович" в 2022 году увеличил выручку на 17%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году сеть строительных торговых центров "Петрович" (ГК "Петрович") увеличила выручку на 17%, до 119 млрд рублей без учета НДС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

В общей сложности в течение прошлого года "Петрович" совершил 3,2 млн доставок, что соответствует уровню предыдущего года.

В планах "Петровича" - увеличение продаж по всем каналам сети, расширение присутствия в регионах России по принципу e-com-франшизы, а также развитие строительно-торговых центров в Центральном федеральном округе.

"Планируем открытие новых строительно-торговых центров в ЦФО", - сказали в компании.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 20 торгово-строительного центра в Петербурге, Москве, Северо-Западном и Центральном федеральных округах, площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.

Петрович ЦФО
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