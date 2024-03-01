Оборот DIY-ритейлера "Петрович" в 2023 году увеличился на 9%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оборот сети строительных торговых центров "Петрович" (ГК "Петрович") в 2023 году увеличился на 9% по сравнению с показателем 2022 года, до 161,7 млрд рублей с учётом НДС, сообщает пресс-служба ритейлера.

В общей сложности в течение прошлого года "Петрович" совершил 3,4 млн доставок (рост на 6,3%).

При этом в минувшем году компания приступила к проектированию двух строительных торговых центров в Москве на Боровском шоссе (площадь - 20 тыс. кв. метров) и Можайском шоссе (площадь - 21 тыс. кв. метров). Также "Петрович" начал строительство распределительного центра площадью 108 тыс. кв. метров в PNK Парк Домодедово-2. Новые складские мощности позволят компании расширить ассортиментную матрицу и удовлетворить растущий спрос на товары для строительства и ремонта в Московском регионе.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 20 торгово-строительного центра в Санкт-Петербурге, Москве, Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.