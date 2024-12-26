Российский морской регистр судоходства в 2027 году откроет в Петербурге инженерный центр

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Российский морской регистр судоходства" (РМРС) планирует в 2027 году завершить в Петербурге работы по строительству инженерно-консалтингового центра для испытаний судового оборудования, сообщил журналистам заместитель генерального директора РМРС Георгий Бедрик.

"Одно из направлений нашей деятельности - это инженерный консалтинг, вернее, инженерное сопровождение промышленности. Понятно, что когда западные поставщики оборудования и материалов ушли с российского рынка, промышленность РФ начала развиваться - многие предприятия, которые раньше с морем не взаимодействовали, начали смотреть в сторону судостроения. И мы создали "дочку" - ООО "Инженерно-экспертный центр", которое будет строить нашу собственную многофункциональную лабораторию , большой лабораторный комплекс", - сказал он.

Планируется, что лаборатория займет два здания на площади в 2 гектара в ОЭЗ Петербурга на площадке "Парнас". Центр объединит лаборатории для "всех видов испытаний, которые применяются в судостроении", "которые заложены в правилах РМРС".

"Клиенты смогут получить в одной точке полный спектр услуг. С одной стороны, это удовлетворение потребностей промышленности, параллельно, мы думаем о науке, об участии в инновационных проектах", - отметил Бедрик.

РМРС вложит в проект собственные средства, объем инвестиций регистр не разглашает.

РМРС осуществляет контроль технического состояния судов и морских сооружений на всех стадиях их жизненного цикла.