Попавший под санкции морской регистр исполняет обязательства в обычном режиме

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Российский морской регистр судоходства" (РМРС), попавший в новый санкционный пакет Евросоюза, исполняет все обязательства в обычном режиме, сообщил регистр.

"В настоящее время все обязательства перед клиентами РС выполняются в обычном режиме", - говорится в сообщении регистра.

Евросоюз в четверг утвердил очередной пакет санкций против РФ, который включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства".