Российский морской регистр судоходства подал в суд ЕС иск о снятии санкций

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Российский морской регистр судоходства" (РМРС) и Juru Laivybos Registras (Клайпеда, Литва) подали в суд ЕС (Court of Justice of the European Union) иск к Европейскому совету об отмене санкционных ограничений.

Исковое заявление зарегистрировано судом ЕС в октябре этого года, информация об иске опубликована в Официальном журнале ЕС в понедельник.

Речь идет об оспаривании ряда статей и приложений решения Совета Европейского союза 2014/512/CFSP и регламента 833/2014 в редакции решения Совета ЕС FSP 2024/2026 от 22 июля 2024 года. В частности, истцы просят суд аннулировать статьи, связанные с приложениями VI и X данных решений. Согласно данным сайта журнала ЕС, в текстах этих приложений упоминается "Российский морской регистр судоходства".

Совет ЕС 22 июля текущего года объявил о продлении на полгода, до 31 января 2025 года экономических санкций в отношении России. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года. Санкции ЕС состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

"Российский морской регистр судоходства" попал под санкции Евросоюза в октябре 2022 года, тогда РМРС был добавлен в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на все операции. Ограничительные меры предусматривали запрет на предоставление регистру какой-либо экономически значимой выгоды и запрет на доступ в порты и шлюзы стран Евросоюза судов, сертифицированных РМРС.