Россия не спешит применять "Орешник"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова применить более мощное оружие средней дальности в ходе СВО, в том числе "Орешник", сообщил президент Владимир Путин журналистам.

"Если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем, - отметил президент. - Но мы не спешим".

"Это не секрет, но мы и не скрываем, и я говорил, что у нас пока немного этих систем - "Орешник". Но они у нас есть", - указал Путин.

По его словам, "мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач".

Президент напомнил, что Россия начала серийное производство "Орешника", "сейчас произведем должное количество, разместим что-то на территории Белоруссии". "Мы действуем системно. Но мы не исключаем применения и сегодня, и завтра ("Орешника"), если будет такая необходимость", - сказал Путин.