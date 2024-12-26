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Лукашенко планирует разместить в Белоруссии десяток комплексов "Орешник"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - сказал Лукашенко по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

Президент Белоруссии повторил свои слова подошедшему в этот момент российского коллеге Владимиру Путину.

"Ну десять, куда больше?" - отреагировал Путин.

Лукашенко пояснил, что говорит "с запасом".

Соответствующая запись размещена в телеграм-канале Юнашев Live.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

Белоруссия Александр Лукашенко Орешник
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