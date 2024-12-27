Вильфанд назвал дефицит осадков в декабре-январе проблемой для посевов озимых

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит осадков в декабре и его прогноз на январь станет проблемой для озимых культур в России, сев которых во многих регионах шел в условиях сильной засухи.

"Можно рассчитывать, что зима исправит ситуацию (с озимыми - ИФ), если будет много снега. Но пока в этих регионах, наиболее чувствительных, это и Центрально-Черноземные области - Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая области, и Ростовская область, и Северо-Кавказский федеральный округ, и Краснодарский край в январе не прогнозируется избытка осадков, в декабре по-прежнему дефицит. Это такая проблема", - заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что нынешняя осень "была уникальной, не наблюдалось еще таких экстремальных событий, когда засуха началась в августе и продолжалась практически в течение всей осени".

"Редчайший случай, когда засуха была на европейской территории в этот период, и это привело к тому, что посевная кампания, сев озимых был очень сложным. Поскольку нет осадков, то зерна ушли в землю и не прорастали. И они ушли в зиму не проросшими. И это очень важно" - добавил Вильфанд.