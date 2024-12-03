Последствия засухи вызывают тревогу за будущий урожай в южных регионах РФ. Обзор

Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Аграрии юга России, проводившие осенний сев в условиях аномальной засухи, отмечают дефицит продуктивной влаги в почве по сей день. Это осложняет вегетативное развитие растений, и уже вызывает опасения за состояние озимых культур. Исправить ситуацию может теплая и снежная зима, отмечают чиновники, эксперты и представители агробизнеса, опрошенные "Интерфаксом".

Вместе с тем, в регионах Кавказа озимые не вызывают тревогу местных властей, большая часть всходов - в хорошем состоянии.

Аграриям пришлось столкнуться с серьезной проблемой - ростом затрат на полевые работы, который в среднем составил 20% относительно прошлого года.

В ЮФО с опаской смотрят на поля

Согласно данным консультационно-информационного центра при министерстве сельского хозяйства Краснодарского края, под урожай 2025 года посеяно почти 1,8 млн га, на уровне прошлого года. Из них в хорошем состоянии 322,2 тыс. га, в удовлетворительном - 683 тыс. га, в плохом - 20,8 тыс. га. Нет всходов на площади 750 тыс. га, в том числе 714 тыс. га по пшенице. Непростая ситуация складывается в северной зоне края, где практически нет всходов. По мнению краевых властей, существуют риски недополучить урожай.

"Сев озимых культур осенью этого года проходил в сложных погодных условиях, обусловленных острым дефицитом осадков и запасов почвенной влаги. Большая часть посевов озимых находится в фазе начала всходов - 2-3 листа", - сообщил генеральный директор агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система") Андрей Недужко.

Недужко добавил, что запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы, как в период сева озимых, так и в последующий период были местами критически малы. "На этих участках запасы влаги составляли всего 20% от оптимального уровня. В настоящее время в разных регионах запасы продуктивной влаги составляют от 30% до 88% от уровня оптимальных", - уточнил гендиректор "Степи".

В Ростовской области под урожай 2025 года засеяно 2,9 млн га озимых культур, практически на уровне прошлого года, сообщил директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолий Кольчик. По оперативным данным, представленным им, озимые культуры не взошли на площади 707 тыс. га (24% от общей площади). В хорошем состоянии находятся 302 тыс. га озимых, в удовлетворительном - 1,55 млн га, повреждено или погибло 91 тыс. га посевов.

"Фазы развития посевов озимых не соответствуют срокам и календарному периоду их вегетации. Сегодня можно говорить не о качестве урожая, а вообще о его судьбе. На всех посевах для нормального развития озимых, обеспечения полноценного питания влаги крайне недостаточно", - отмечает Кольчик.

Он подчеркнул, что в настоящее время урожай находится в большой зависимости от предстоящей зимы.

"В данной ситуации перезимовка желательна в теплых и влажных, снежных (погодных условиях - ИФ). Тогда можно будет рассчитывать на исправление ситуации и получения достойного урожая", - добавил эксперт.

Похолодание, наблюдающееся в регионах юга России, также не лучшим образом сказывается на озимых. "В настоящее время вегетация практически остановилась на всех площадях", - сетует директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области.

Непростая ситуация по мнению аграриев складывается и в Волгоградской области.

"Больше половины посевов в неудовлетворительном состоянии, отстают в развитии. Все из-за поздней посадки, осадков не было, почва сухая. Такая ситуация не только у меня в агропредприятии, а повсеместно в регионе", - заявил владелец агропредприятия "Аксайское" в Волгоградской области Виктор Левкин.

Он подчеркнул, что исправить ситуацию на полях сможет "мягкая" зима, которая восполнит запасы влаги.

Под озимые в Волгоградской области отведено 1,5 млн га, на уровне средних многолетних значений, сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Основную долю (примерно 97%) в общем объеме озимых посевов заняла пшеница. Всходы озимых получены на всей посевной площади.

"Агрономические службы региона совместно с аграриями приступили к оценке состояния озимых перед уходом в зимний период. При устойчивой отрицательной температуре воздуха запланирован отбор растений озимой пшеницы во всех почвенно-климатических зонах Волгоградской области для определения накопления сахаров в узлах кущения, способствующих противостоянию растений отрицательным температурам", - добавили в комитете сельского хозяйства.

В Крыму под озимые отведено 535,2 тыс. га, на уровне прошлого года, всходы получены на 89% площадей, сказали в республиканском Минсельхозе.

"По состоянию на текущую дату в хорошем состоянии находится 35% озимых культур, в удовлетворительном - 49%, слабые и изреженные - на 14% площадей", - отметили в министерстве, добавив, что говорить о качестве будущего зерна пока рано.

Как сообщалось, о сохраняющемся дефиците осадков в ряде южных регионов предупреждает и Гидрометцентр. "В ряде западных районов территории возможно сохранение дефицита осадков, что неблагоприятно для начала зимовки и пополнения влагозапасов в почве", - отмечалось в сообщении ведомства.

В СКФО картина оптимистичнее

Ставропольский край в этом году увеличил площади сева озимых на 1% по сравнению с прошлым годом, до 2,02 млн га.

"Сложившиеся погодные условия способствовали более интенсивным всходам озимых, чем в 2023 году. В связи с неравномерностью выпадения осадков в сентябре и октябре и из-за некоторого затягивания сроков сева отмечается существенное различие в фазе развития растений. К настоящему времени условия для прорастания, появления всходов, кущения и развития растений озимых культур достаточно благоприятные. По состоянию на 20 ноября из посеянных 1,95 млн га озимых взошло 88%, из них в хорошем состоянии - 671,2 тыс. га, в удовлетворительном - 942,4 тыс. га и в плохом - 105,8 тыс. га", - уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Директор сельскохозяйственного предприятия "Суворовское" (Ставропольский край) Павел Тимченко отметил, что в его агропредприятии всходы получены везде.

"Когда мы начинали сеять, был дождь неплохой. Так что сеяли уже во влажную землю. Снег и похолодание не должны повлиять на всходы. Система вегетации (в такую погоду - ИФ) заканчивается, но это только улучшит ситуацию. Если снег есть, то это только плюс", - добавил он.

Почти 77 тыс. га озимых культур посеяли аграрии Дагестана.

"Состояние озимых в целом удовлетворительное. Всходы появились на площади 65 тыс. га, из которых 35 тыс. га находятся в хорошем состоянии, 27 тыс. га - в удовлетворительном и около 3 тыс. га - в плохом", - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

Еще на 10 тыс. га посевы не взошли, поскольку были посеяны недавно.

Хорошее состояние озимых оценивают власти Северной Осетии.

"На сегодняшний день сев озимых культур в Северной Осетии практически завершен. Аграрии посеяли почти 52 тыс. га, в том числе 29,9 тыс. га отведено под озимую пшеницу. В целом, если анализировать полностью состояние озимых на сегодняшнюю дату, то состояние хорошее", - заявил заместитель министра сельского хозяйства Северной Осетии Игорь Кадзаев.

"Для озимых сегодня достаточно влаги, почвенной засухи нет. В принципе, есть условия для того, чтобы наши озимые культуры в достаточно хорошем, крепком состоянии вошли в зиму", - добавил он.

Завершается сев озимых в Карачаево-Черкесии.

"Хозяйства республики планируют в этом году засеять озимыми культурами под урожай 2025 года 21,4 тыс. га, что почти на треть больше, чем годом ранее. В том числе запланирован посев 19 тыс. га озимой пшеницы и 2,4 тыс. га озимого ячменя. На сегодняшний день состояние 95% посевов озимых культур в Карачаево-Черкесии оценивается как хорошее, 5% - удовлетворительное. Входы получены на 80% площадей. Никаких опасений за урожай нет", - отметила консультант отдела Минсельхоза республики Залина Хубиева.

Нет опасений за будущий урожай и в Кабардино-Балкарии.

"Состояние озимых не вызывает опасений, на сегодня 65% площадей в хорошем состоянии и 35% посевов - в удовлетворительном состоянии. Как ожидается, в текущем году под урожай 2025 года озимые будут посеяны на площади свыше 65 тыс. га, что соответствует среднегодовым значениям. Основную часть озимых обычно составляет пшеница, свыше 70%. По оперативным данным, сев озимых проведен на площади 55,5 тыс. га, и сейчас приостановлен в связи с выпадением снега. На полях установился снежный покров. При установлении погожих дней сев будет возобновлен, речь идет об озимой пшенице с использованием сортов, адаптированных к поздним срокам сева", - сообщила пресс-секретарь Минсельхоза КБР Светлана Самченко.

Вместе с тем, в Ингушетии сообщили о дефиците влаги в почве.

"Текущий год был критически засушливым. По результатом проведенного обследования посевов сельскохозяйственных культур, запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см составило 0 мм, на глубине 50-100 см - 0,3-8,1 мм, что относится к особо опасному явлению. На 1 декабря года запасы продуктивной влаги увеличились только на 25-30% от общей потребности. И тем не менее аграрии республики не теряют надежду на благоприятные климатические условия в виде дождя и снега. При наличии снежного покрова не видим угрозы для развития озимых культур, наоборот, это благоприятствует их дальнейшему развитию и перезимовке. Другое дело, если отсутствует снежный покров. В этом случае мороз минус 10-15 градусов длительное время приведет к гибели озимых культур", - отметили в пресс-службе Минсельхоза Ингушетии.

Площадь озимого клина в республике составила 26,7 тыс. га, в том числе под пшеницей занято 18,7 тыс. га.

Затраты на сев оттянули карман

Все опрошенные чиновники и участники рынка отметили рост затрат на посевную кампанию этой осенью по сравнению с прошлым годом.

"Ежегодно агрохолдинг "Степь" закупает все необходимые средства производства заранее - вне сезона. Это позволяет избежать повышенных цен в период повышенного спроса. При этом даже вне сезона отмечался рост цен на ряд позиций: семена подорожали примерно на 30%, удобрения - на 15-25% в зависимости от номенклатуры, ГСМ выросли в цене на 15%, отечественная сельхозтехника - на 7%, запасные части - на 10%", - сообщил гендиректор агрохолдинга.

По словам директора Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, в среднем рост затрат составил примерно 20%. "Затраты выросли за счет всех материально-технических ресурсов : ГСМ, семена, удобрения, электроэнергия, запасные части, обслуживание техники, необходимого повышения зарплат", - говорит Кольчик.

С ним солидарны и в Минсельхозах Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

"На проведение посевной кампании под урожай 2025 года затраты увеличились на 15-20%. Это связано с тем, что по всем направлениям цены на ГСМ, удобрения, семена и СЗР по сравнением с прошлым годом увеличились", - отметил представитель Минсельхоза Ингушетии.

"Рост затрат - это больной вопрос для фермеров. Мы наблюдаем постоянный рост стоимости топлива, минеральных удобрений, семян, гербицидов, всех запасных частей, техники. Естественно, от сева к севу идет рост себестоимости продукции. Но при этом цена на сельхозпродукцию по сравнению с прошлым годом практически на одном уровне", - сетует заместитель министра сельского хозяйства Северной Осетии.