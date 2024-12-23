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Гидрометцентр ожидает, что теплая зима в европейской части РФ ухудшит условия для озимых

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Теплая зима на большей части европейской территории РФ в третьей декаде декабря может негативно повлиять на состояние посевов озимых культур, считают в Гидрометцентре.

"На большей части европейской территории России ожидается погода существенно теплее обычной, что ухудшит агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур вследствие непродуктивного расхода сахаров на дыхание", - говорится в сообщении ведомства.

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В Крыму, Херсонской области и на Кубани в наиболее теплые дни возможно возобновление вегетации.

В то же время в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых будут преимущественно удовлетворительными. "Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не ожидается", - прогнозирует Гидрометцентр.

Как сообщалось, по оценке аналитического центра "Русагротранса", посевная площадь под озимой пшеницей в этом году под урожай 2025 года составит 16,3 млн га, а после перезимовки может сократиться до 15,4 млн га, что станет самым низким показателем с 2018/2019 сельхозгода. В прошлом году она составила рекордные 17,2 млн га.

Гидрометцентр
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