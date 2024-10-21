Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме с 2025 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В российском автопроме значительная часть требований техрегламента, для которых вводились временные послабления из-за санкций, будет возвращена с 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Министерство подготовило соответствующие поправки в проект майского постановления правительства от 2022 года (№855) о применении упрощённого техрегламента. Эти поправки предусматривают практически полное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, устанавливающего параметры безопасности транспортных средств.

"В период с 2022 года отечественными производителями было либо налажено собственное производство критически важных автокомпонентов, либо найдены санкционно стойкие цепочки поставок для тех комплектующих, производство которых на территории РФ на данный момент находится на этапе освоения. Это позволяет практически полностью вернуться к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что санкционное давление на автопром продолжается, поэтому отдельные положения национального регламента продолжат действие до конца первого полугодия 2025 года.

"Исключения в части предъявления обязательных требований продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Минпромторг напоминает, что с 1 января 2025 года будут предъявляться обязательные требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости, систем пассивной безопасности.