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Алиев и Токаев обсудили расследование авиакатастрофы в Актау

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону расследование крушения самолета Azerbaijan Arilines под Актау, сообщила пресс-служба Алиева. Президенты "выразили уверенность, что в результате проведенного следствия причины аварии будут полностью расследованы", сказано в пресс-релизе.

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"Главы государств выразили соболезнования друг другу в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, на борту которого находились граждане Азербайджана и Казахстана, а также близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе.

Алиев поблагодарил Токаева за организацию проведения спасательных работ.

"Глава нашего государства высоко оценил работу казахстанских спасателей, которые незамедлительно приняли необходимые в этих случаях меры и активно участвовали в спасении раненых пассажиров. Президент Азербайджана также передал благодарность медицинскому персоналу Казахстана, выразив признательность за заботливый подход к пострадавшим и профессиональное оказание медицинских услуг, подчеркнул, что большая часть раненых уже вернулась на Родину, но там все еще находятся проходящие лечение граждане Азербайджана", - подчеркивается в пресс-релизе.

Токаев, в свою очередь, сообщил, что по его поручению была немедленно создана специальная комиссия для расследования авиакатастрофы, представители компании Embraer уже прибыли в Казахстан и активно участвуют в расследовании.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 27 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Казахстан Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Актау Embraer Azerbaijan Arilines
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