Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано вблизи Курил

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на субботу в Охотском море возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в ночь на субботу в Охотском море с эпицентром в 28 км западнее о. Симушир на глубине 160 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на о. Шикотан (Южные Курилы) силой до четырех баллов. Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.