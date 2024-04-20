Два землетрясения магнитудой 4,7 зарегистрированы вблизи Южных Курил

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,7 зарегистрированы утром в субботу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 07:59 местного времени (пятница 23:59 по Москве) с эпицентром в Тихом океане в 110 км южнее села Малокурильское (о. Шикотан) на глубине 36 км. Через час произошло второе землетрясение аналогичной магнитуды с эпицентром в 59 км юго-восточнее села Головнино (о. Кунашир) на глубине 63 км", - рассказал собеседник агентства.

Сейсмические события ощутили на Шикотане и Кунашире силой до двух-трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.