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Железнодорожное движение восстановлено в Воронежской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Воронежской области восстановлено движение поездов, нарушенное в ночь на субботу в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Движение поездов на перегоне Пухово - Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за падения сбитого дрона произошел обрыв контактной сети на железной дороге, возникли задержки поездов.

По сообщению Минобороны РФ, минувшей ночью в Воронежской области было уничтожено 28 БПЛА. Как сообщил Гусев, по предварительным данным пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Минобороны РФ Воронежская область
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