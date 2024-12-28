Очищены выявленные участки загрязнения в морской акватории после крушения танкеров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Все выявленные участки загрязнения морской акватории после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе очищены, сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

"С момента аварии танкеров "Волгонефть" судами ФГБУ "Морспасслужба" обследовано более 380,3 кв. км акватории, очищено 29,4 тыс. кв. метров. На сегодня все выявленные участки загрязнения в акватории очищены, повторных загрязнений не обнаружено. При этом специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, в том числе анализируя снимки со спутников", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за минувшие сутки новые пятна мазута обнаружены в районе реки Анапки, их удалили ручным способом. Также здесь установили дополнительные боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не попали в устье реки.

Специалисты отрасли продолжают работы по очистке пляжа.

Погодные условия позволили возобновить изучение дна Черного моря и водолазные спуски. Специалисты продолжают обследование частей затонувших судов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.