В Анапе открыли штаб по отлову пострадавших от мазута птиц

Испачканная в мазуте черношейная поганка в волонтерском центре в Керчи Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Анапе отловом и спасением птиц, пострадавших от мазута, займется специальный штаб, на данный момент в Краснодарском крае отловили, отмыли и поместили в реабилитационные центры более 1,3 тысячи птиц, сообщил оперштаб Кубани по ликвидации последствий крушения двух танкеров.

"В Анапе открылся штаб по отлову птиц, он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязеве, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова", - говорится в сообщении.

Пойманных птиц доставляют в пункты мойки, а после очистки они попадают в реабилитационный центр, где их лечат. По данным оперативного штаба Кубани таким образом спасено уже 1,3 тысячи птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

На сегодняшний день общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов к вечеру 26 декабря убрали почти 35 тысяч тонн загрязненного песка.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС Александра Куренкова ввела там ЧС федерального уровня.