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Мишустин поручил правительству помочь в ликвидации разлива мазута в Черном море

Мишустин поручил правительству помочь в ликвидации разлива мазута в Черном море
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оказывать содействие в работе по минимизации негативного влияния на людей и природу при ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море.

"Сейчас ситуация из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения территорий в пострадавших субъектах отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Там нужно сделать все, чтобы минимизировать негативное влияние на людей, на природу. Прошу всех членов правительства помогать здесь", - сказал он на заседании правительства.

26 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС Александра Куренкова направить федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута. Правкомиссия под руководством Куренкова ввела в регионе режим ЧС федерального значения.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря после крушения двух танкеров. Пока пострадало преимущественно побережье Краснодарского края. В регионе города и районы получили постоянно закрепленные за ними участки загрязненных мазутом пляжей Анапы и Темрюкского района, администрации будут отправлять на эти работы представителей, сообщил оперштаб Кубани по ликвидации последствий бедствия.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 27 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Михаил Мишустин Правительство Керченский пролив Краснодарский край
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