Около 37 тыс. тонн загрязненного мазутом песка собрали на Кубани

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Около 37 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с Черноморского побережья Краснодарского края для утилизации на специализированные предприятия, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Специалистами Морспасслужбы обследовано более 380,3 кв. км акватории. Всего с начала работ собрано порядка 37 тыс. тонн, вывезено более 33 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, волонтерами спасены 1 тыс. 346 птиц", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае обследовано более 220 км берега.

В сообщении отмечается, что на Азово-Черноморский флот доставили установку, предназначенную для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров.

В свою очередь, в Крыму обнаружено масляное пятно в районе озера Тобечикское. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор обследовано 655 километров береговой территории, убрано около 210 тонн загрязненного мазутом грунта, уточнили в МЧС.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.