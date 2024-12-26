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Путин исключил продление контракта о транзите газа через Украину до конца 2024 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно", - сказал он.

По его словам, Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

Он добавил, что продолжению транзита также мешает поданный "Нафтогазом Украины" иск в арбитраж о якобы неполной оплате "Газпромом" услуг по транзиту.

Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заверил президент.

19 декабря на "Прямой линии" он заявил, что нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не будет, однако "Газпром" это переживет.

Владимир Путин Газпром Нафтогаз Украина Европа
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