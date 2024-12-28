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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию с крушением самолета AZAL

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсуждались события, связанные с крушением самолета AZAL, была подчеркнута необходимость полного урегулирования произошедшего с учетом всех обстоятельств, сообщил МИД России.

"В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств", - отмечается в сообщении.

Министры подтвердили договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, информирует МИД РФ.

Состоялся также обмен мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, Байрамов в ходе разговора, частности, подчеркнул, что первичный осмотр самолета, наличие многочисленных отверстий в фюзеляже, показания бортпроводников и пассажиров установили факт крушения самолета Embraer 190 в результате физического и технического вмешательства.

"Байрамов довел до внимания Лаврова ожидания азербайджанской стороны в направлении завершения расследования авиакатастрофы с участием группы международных экспертов в кратчайшие сроки для объявления причин катастрофы серьезным и всесторонним образом", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время телефонного разговора была отмечена важность проведения полностью прозрачного процесса расследования и регулярного информирования общественности. Лавров со своей стороны выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, а также народу Азербайджана, проинформировали в пресс-службе.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа, из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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МИД РФ Сергей Лавров Азербайджан Актау Казахстан
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