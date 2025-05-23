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В Льгове в результате ракетного удара повреждены 64 частных дома

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о восстановительных работах после ракетного удара по Льгову 22 мая.

"Во Льгове полным ходом идёт восстановление объектов, повреждённых в результате вчерашней атаки. Специалисты завершили подомовой обход, сейчас проводятся замеры выбитых окон, чтобы в самые кратчайшие сроки установить новые стеклопакеты. Всего в результате ракетного удара повреждены 64 частных дома, 28 квартир, автомойка, два магазина", - написал он в Telegram.

Вечером 22 года по Льгову был нанесен ракетный удар, пострадали 16 человек.

Александр Хинштейн Льгов Курская область
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