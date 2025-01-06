Что случилось этой ночью: понедельник, 6 января

Пожар в Кировской области, запуск КНДР баллистической ракеты, вручение премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Восемь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Согласно сообщению властей, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Пожар охватил 480 кв. м здания. Для тушения огня было привлечено 46 специалистов и 14 единиц техники.

- Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ на село Ржевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу №2 г. Белгорода. В результате сброса взрывного устройства было выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов. Всего за ночь было сбито 12 дронов над регионами РФ.

- Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи. Береговая охрана Японии также подтвердила произведенный Пхеньяном запуск ракеты. Предположительно, ракета уже упала.

- Израиль опроверг информацию о том, что ХАМАС утвердил список заложников для обмена. "На данный момент ХАМАС не предоставил список заложников", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

- Картина "Бруталист" режиссера Брэйди Корбета стала обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма. Корбет также получил награду за режиссуру. Исполнитель главной роли в фильме Эдриан Броуди был отмечен наградой как лучший драматический актер. Статуэтку за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм "Конклав" Эдварда Бергера. "Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал. Награды за лучшую мужскую роль второго плана удостоен Киран Калкин, на победу в этой категории также претендовал российский актер Юрий Борисов.