Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 января

Пожар в Кировской области, запуск КНДР баллистической ракеты, вручение премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Восемь человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Согласно сообщению властей, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Пожар охватил 480 кв. м здания. Для тушения огня было привлечено 46 специалистов и 14 единиц техники.

- Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ на село Ржевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу №2 г. Белгорода. В результате сброса взрывного устройства было выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов. Всего за ночь было сбито 12 дронов над регионами РФ.

- Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи. Береговая охрана Японии также подтвердила произведенный Пхеньяном запуск ракеты. Предположительно, ракета уже упала.

- Израиль опроверг информацию о том, что ХАМАС утвердил список заложников для обмена. "На данный момент ХАМАС не предоставил список заложников", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

- Картина "Бруталист" режиссера Брэйди Корбета стала обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма. Корбет также получил награду за режиссуру. Исполнитель главной роли в фильме Эдриан Броуди был отмечен наградой как лучший драматический актер. Статуэтку за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм "Конклав" Эдварда Бергера. "Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал. Награды за лучшую мужскую роль второго плана удостоен Киран Калкин, на победу в этой категории также претендовал российский актер Юрий Борисов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

Бывший президент Франции Олланд высказался против досрочной отставки Макрона

В Абхазии 6 января объявлен днем траура в связи с гибелью пятерых детей в пожаре

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы нескольких аэропортов

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы нескольких аэропортов
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5656 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2081 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе140 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });