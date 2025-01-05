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Дрон ВСУ атаковал здание учебно-тренировочного центра ЗАЭС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ атаковал здание тренажерного центра Запорожской АЭС, обошлось без пострадавших, сообщили в воскресенье представители станции.

"Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что разрушений в результате атаки нет.

Тренажерный центр дважды становился объектом атаки в 2024 году, удары по нему наносились 9 и 18 апреля. В целом последний раз удары по территории станции были зафиксированы 11 августа 2024 года - тогда была атакована градирня.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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