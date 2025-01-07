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Новые фрагменты нефтепродуктов вынесло на пляж "Динамо" в Анапе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Штормовой ветер вынес новые фрагменты нефтепродуктов на пляж "Динамо" города-курорта Анапы Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани во вторник.

"На пляж "Динамо" штормовой ветер за ночь вынес новые фрагменты нефтепродуктов. Команда округа приступила к их уборке. На каждом участке увеличено количество техники для максимально быстрого вывоза замазученного песка с пляжей", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном оперштабе говорили, что пляж "Динамо" в Анапе - один из самых сложных для очистки от мазута участков.

Отмечается, что к уборке нефтепродуктов приступила команда Ленинградского муниципального округа. Всего команды из 41 муниципалитета Краснодарского края с 4 января работают в усиленном формате - ежедневно к уборке подключаются не менее 100 человек от каждого района.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 118 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Хроника 15 декабря 2024 года – 07 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Динамо Анапа Краснодарский край Керченский пролив
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