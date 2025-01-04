Новый выброс мазута ликвидируют в районе пансионата "Динамо" в Анапе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Повторный выброс мазута произошел в районе пансионата "Динамо" в Анапе, сообщил в субботу оперативный штаб Краснодарского края.

"Штормовой ветер продолжает выносить новые мазутные пятна на берег в районе пансионата "Динамо" в Анапе. Это один из сложных участков работ, где практически ежедневно море вносит новые порции нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий выброса на этом участке привлечена усиленная группировка из 100 человек, за утро субботы собрано более 300 мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом.

Ранее в региональном оперштабе отмечали, что пляж "Динамо" в Анапе – один из самых сложных для очистки от мазута участков.

В субботу в Анапе усилили группировку по уборке пляжей после новых выбросов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено 86 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.