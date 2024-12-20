Пляж "Динамо" в Анапе оказался одним из самых сложных участков для очистки от мазута

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пляж "Динамо" в поселке Витязево города-курорта Анапы, загрязненный мазутом после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, остается самым сложным для расчистки участком, сообщает оперштаб Краснодарского края в пятницу.

"Пляж "Динамо" в Витязево (Анапа - ИФ) - один из наиболее сложных участков. Пляж, почти весь, был покрыт достаточно толстым слоем мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 декабря в течение дня на всем протяжении были организованы работы по очистке от нефтепродуктов, но к вечеру море снова выбросило на пляж мазут.

"Работы по очистке здесь продолжат с рассветом 21 декабря", - добавили в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В минувший вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.