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Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани

Более 118 тыс. тонн песка с мазутом собрали на черноморском побережье Кубани
Уборка пляжей в Анапе после разлива мазута в Черном море
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей черноморского побережья Краснодарского края собрано уже более 118 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа", - написал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что более 5,6 тыс. птиц спасли в Краснодарском крае от загрязнения мазутом после крушения танкеров.

Также краевой оперштаб сообщал, что вдоль береговой линии в Кореновском районе устанавливают ограничительные сети для защиты от мазута убранного пляжа.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 06 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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