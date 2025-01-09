Пробы питьевой воды и воздуха в зоне загрязнения берега в Темрюкском районе и Анапе соответствуют норме

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Отобранные специалистами пробы атмосферного воздуха и питьевой воды в зоне загрязненной береговой линии в Темрюкском районе и Анапе соответствуют норме, лабораторный контроль продолжается, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневный лабораторный контроль в связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии в Темрюкском районе и городе Анапе (...) По итогам проведенных исследований результатов контроля: 188 проб атмосферного воздуха, из которых 85 проб взяты в зоне жилой застройки и 71 - в зоне работы ликвидаторов, - все образцы соответствуют нормативам, 100 проб питьевой воды: 67 - из источников водоснабжения и 33 - из распределительной сети, все также соответствуют стандартам", - сообщили журналистам в управлении.

В ведомстве добавили, что специалисты осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха, питьевой воды и готовых блюд из полевых кухонь, а также проверяют условия проживания волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС.

Роспотребнадзор рекомендует волонтерам, задействованным в ликвидации последствий ЧС, использовать индивидуальные средства защиты дыхания и специальную одежду при работе с нефтепродуктами.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.