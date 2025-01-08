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Очистка пляжей от мазута в Анапе пройдет на 11 основных участках

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Расчищать береговую линию Черноморского побережья Анапы (Краснодарский край) от мазута 9 января будут на 11 пляжах, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Завтра работы будут проводиться на 11 основных участках. Добровольцам предоставят необходимый инвентарь - защитную одежду, перчатки и лопаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы будут проводиться в станице Благовещенской - на центральном пляже (ориентир - база спасателей) и на Бугазской косе, а также в селе Витязево на центральном пляже (ул. Мира, 98).

В Анапе основные участки находятся у базы отдыха "Динамо" (проезд Гостевой, 7), дома отдыха "Фея-2" (ул. Морская, 23 "А"), парка-отеля "Восход" (Пионерский проспект, 13) и на центральном пляже МУП "ОКУ". Также уборка территории будет вестись в районе устья ручья "Можепсин" и Джеметинского проезда, 6 "Б" (в сторону Витязево и в сторону Анапы).

Ранее стало известно, что почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с черноморского побережья Краснодарского края.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Краснодарский край Крым Минтранс Благовещенск Восход
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