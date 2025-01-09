Небольшие выбросы мазута зафиксированы на берегу в Темрюкском районе Кубани

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новые небольшие точечные выбросы мазута обнаружены в ходе мониторинга на берегу Черноморского побережья в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

Собеседник агентства отметил, что работы по ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье ведутся постоянно и не прекращаются ни на день.

"В уборке ежедневно задействованы порядка 100 человек - это спасатели, сотрудники администрации и волонтеры", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с Черноморского побережья Краснодарского края.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.