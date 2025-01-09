Поиск

Небольшие выбросы мазута зафиксированы на берегу в Темрюкском районе Кубани

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новые небольшие точечные выбросы мазута обнаружены в ходе мониторинга на берегу Черноморского побережья в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

Собеседник агентства отметил, что работы по ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье ведутся постоянно и не прекращаются ни на день.

"В уборке ежедневно задействованы порядка 100 человек - это спасатели, сотрудники администрации и волонтеры", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с Черноморского побережья Краснодарского края.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 09 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Черноморское побережье Краснодарский край Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Очистка пляжей от мазута в Анапе пройдет на 11 основных участках

Очистка пляжей от мазута в Анапе пройдет на 11 основных участках

Что произошло за день: среда, 8 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с черноморского побережья Кубани

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Режим ЧС введен в Энгельсе из-за пожара на предприятии после атаки БПЛА

Разлив мазута в Керченском проливе

Пляжам на Кубани угрожает оседание мелкой мазутной крошки

Пляжам на Кубани угрожает оседание мелкой мазутной крошки
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму выявлено семь участков разлива нефтепродуктов

Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб на Кубани отчитался о спасении 155 загрязненных мазутом птиц за сутки

Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу туристических поездок по России

Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5666 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });