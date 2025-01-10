Новых пятен в море от морпорта до пляжа "Динамо" в Анапе не выявлено

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пятен мазута в Черном море на участке от Морпорта до пляжа в районе пансионата "Динамо" в городе-курорте Анапе (Краснодарский край) не обнаружено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что мониторинг акватории Черного моря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят ежедневно.

Спасатели и волонтеры собрали с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края порядка 155 тыс. тонн песка с мазутом.