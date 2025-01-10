Выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Уборка мазута в Евпатории после разлива в Черном море Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципальных образованиях на востоке и западе Крыма, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике в пятницу.

"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 км", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что выбросы зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и на острове Тузла на востоке Крыма, а также в Евпатории и Сакском районе на западе полуострова. К уборке привлекли свыше 500 человек и более 100 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на четверг, очищено свыше 136 километров берега, собрано 322 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.