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Пятно мазута площадью около 2,8 тыс. кв. м обнаружено у танкера "Волгонефть 239"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. метров обнаружено в пятницу возле танкера "Волгонефть 239", который сел на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, его локализуют с помощью боновых заграждений, сообщает министерство транспорта России.

"Сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239", которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м. Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом", - говорится в сообщении.

В РоссииОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239"Читать подробнее

В нем отмечается, что в район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата, добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 10 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть 239
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