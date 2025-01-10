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Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа

Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры завершили работы по первичной очистке Центрального пляжа Анапы от мазута, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

"Сегодня перешли к просеиванию песка - этот способ позволяет не только избавиться от микрочастиц мазута, но и сохранить главное богатство курорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по уборке Центрального пляжа проводят, в том числе, сотрудники санаторно-курортного комплекса "ДиЛуч", которые также оказывают помощь в организации питания добровольцев.

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Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали с побережья в районе города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края более 147 тыс. тонн песка с мазутом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 10 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым Анапа Краснодарский край
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