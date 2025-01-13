Открытое горение на предприятии в Энгельсе ликвидировано

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировано, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения", - сообщил Бусаргин.

8 января глава региона сообщил об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс, уничтожении дронов над Энгельсом и возникновении пожара в результате попадания обломков на промышленный объект в городе.