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Открытое горение на предприятии в Энгельсе ликвидировано

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировано, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения", - сообщил Бусаргин.

8 января глава региона сообщил об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс, уничтожении дронов над Энгельсом и возникновении пожара в результате попадания обломков на промышленный объект в городе.

Роман Бусаргин Энгельс Саратовская область
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