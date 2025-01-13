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В Белгородской области в результате атак дронов ранены две женщины и ребенок

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках дронов в регионе и о пострадавших.

"В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и ее годовалый ребенок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками", - написал он в Telegram.

Кроме того, в городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение 13 января в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

"У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил, что в селе Лозовое беспилотник атаковал частный дом, пробил крышу и повредил забор.

Также сообщалось, что в селе Новое Волоконовского района FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, припаркованному возле дома. В результате детонации повреждены забор домовладения и теплица.

В хуторе Балки Шебекинского округа БПЛА нанес удар по автомобилю. В итоге машина был полностью уничтожена.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Лозовое Белгородский район Зозули Белгородская область
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