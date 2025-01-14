Гладков сообщил о нарушении электроснабжения Грайворона после атак дронов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области несколько улиц Грайворона остались без света после повреждения ЛЭП при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"За прошедшие сутки вследствие атак дронов повреждены автомобиль и линия электропередачи - жители нескольких улиц города Грайворона временно остаются без света. Кроме того, в городе Грайворон ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА сгорел грузовой автомобиль с прицепом", - написал он в Telegram.

В селе Репяховка Краснояружского района аварийные службы восстановили электроснабжение. Работы по устранению последствий атаки БПЛА в селе Графовка продолжаются, отметил Гладков.

13 января он сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ по Краснояружскому району повреждена линия электропередачи - без света временно остались жители села Графовка и частично села Репяховка.