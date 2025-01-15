Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ, а также продукты переработки углеводородов, отмечается в совместном коммюнике, опубликованном по итогам официального визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Социалистическую Республику Вьетнам.

"Стороны отметили готовность Российской Федерации к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам, развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, что является перспективным направлением сотрудничества", - говорится в документе.

"Стороны договорились продолжить создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории РФ и на континентальном шельфе Вьетнама в соответствии с законодательством двух стран и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - также сказано в коммюнике.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" , TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В коммюнике отмечена также готовность России содействовать подключению Вьетнама к сотрудничеству с БРИКС в качестве страны-партнера.

"Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера", - сказано в документе.

В документе стороны также высказываются "против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизма и экстерриториального применения национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая устав ООН".