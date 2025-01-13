Мишустин прибыл во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханой, где в ближайшие два дня проведет переговоры с руководством Вьетнама.

Во вторник глава правительства РФ проведет межправительственные переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном, по итогам которых ожидается подписание ряда документов.

На предстоящей встрече главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. "Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.

В Ханое Мишустин проведет также встречи с руководством государственных и парламентских органов власти Вьетнама.

Планируются встречи и переговоры с генсеком Центрального комитета Компартии республики То Ламом и в среду с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

Ожидается, что на встречах особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина в июне 2024 года.