Прокуроры хотят привлечь к административной ответственности владельца танкера "Волгонефть 239"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новороссийская транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края три заявления о привлечении к административной ответственности ЗАО "Волгатранснефть" - владельца танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, все заявления поданы 10 января, но пока не приняты к производству. Суть претензий и статья, по которой компания привлекается к ответственности, в материалах дел не указаны.

"Интерфакс" направил запросы в Южную транспортную прокуратуру и Арбитражный суд региона, ответы пока не поступили.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" сообщили, что в декабре 2024 года были созданы комиссии по расследованию аварий, произошедших с танкерами "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212".

"Аварийные случаи, произошедшие в Керченском проливе (...) классифицированы как очень серьезные аварии. МТУ Ространснадзора по ЮФО в отношении судовладельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. По результатам проведенных проверок лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности", - заявили в территориальном управлении Ространснадзора.

ЧП с танкерами в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение судна с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса РФ.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.