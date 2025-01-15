Откачку мазута с танкера "Волгонефть 239" завершат до конца января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Откачка мазута с танкера "Волгонефть 239" будет завершена до конца января, сообщил Минтранс РФ в своем телеграм-канале.

В среду ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия проинспектировали вице-премьер РФ Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

Как сообщил министр, специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса - устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января.

Продолжается сбор нефтепродуктов, находящихся в воде. Мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением, из воды его собирают с помощью баржи и ручным способом. Вокруг танкера установлено 2140 м боновых заграждений. От кормы уже вывезли 1 236 тонн нефтесодержащей смеси, для транспортировки будут использованы загерметизированные полувагоны.

На территории Краснодарского края подготовлены две площадки, где в соответствии со всеми экологическими и техническими требованиями будет проводиться утилизация. Первая партия мазута на эти площадки будет отправлена по железной дороге до конца дня.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове регулярно фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Всего с побережья Анапы и Темрюкского района к настоящему времени собрано около 165 тыс. тонн песка с мазутом, в акватории Черного моря собрано 14,8 тонны нефтесодержащих отходов.