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Защитные сети от мазута установят на 24 км побережья Анапы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники краевой аварийно-спасательной службы "Кубань - СПАС" для защиты пляжей города-курорта Анапы (Краснодарский край) от повторных выбросов мазута планируют установить вдоль берега 24 км защитных сетей, сообщает оперативный штаб региона.

"550 метров защитных сетей установили 14 января специалисты "Кубань - СПАС" на пляжах Анапы. (...) Протяженность сетей постепенно увеличивают. В ближайшее время их установят на 24 км побережья Анапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитные сети - разработка руководителя группы проектов развития "Сколтеха" Владимира Каляева.

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"Технология позволяет защитить песок от новых выбросов мазута даже при сильном ветре и шторме. Более плотная масса застревает в нижней части сетей, а брызги остаются в верхней части", - добавили в оперштабе.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Всего спасателям и волонтерам удалось собрать с побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края почти 162 тыс. тонны песка с мазутом.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 14 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Керченский пролив
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