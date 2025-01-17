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Морспасслужба начала I этап откачки мазута из танкера "Волгонефть 239"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Морспасслужбы начали первый этап откачки мазута из кормы танкера "Волгонефть 239", севшей на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает телеграм-канал Минтранса.

Специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море, и дает возможность специалистам начать первый этап откачки мазута из танков судна.

"На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, мы сможем перейти к следующему этапу - откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи", - заявил министр транспорта Роман Старовойт.

В Морспасслужбе разработали проект откачки мазута с танкера и его дальнейшей утилизации. Для перекачки будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром 10 см и длиной до 150 метров. В операции планируется задействовать до 10 битумовозов - это оптимальное количество, которое позволит избежать перебоев в подаче мазута из танкера и не создаст затруднений в движении техники по маршруту, отмечается в сообщении.

Перед откачкой было сделано все, чтобы не допустить разлива мазута, отметил Минтранс. Водолазы обследовали судно и герметизировали все возможные места утечек, судно окружено боновым ограждением, отдельной защитой служит созданная временная грунтовая насыпь, которая выполняет роль гидротехнического сооружения.

Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив мазута.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Минтранс Краснодарский край Роман Старовойт Керченский пролив Морспасслужба
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