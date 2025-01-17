На Черноморском побережье собрали больше 167 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обследовали более 900 км Черноморского побережья, всего собрано свыше 167 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, вывезено - 127 тысяч тонн, сообщило федеральное МЧС.

"На береговой линии трех субъектов РФ 314 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 910 км. Определены участки проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 794 км. Всего с береговой линии собрано 167 282 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено - 127 282 тонн", - говорится в сообщении.

В акватории Керченского пролива обследовано почти 3 тысячи кв.км. Обработано сорбентом около 43 тысяч кв.м. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. "В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах городов Анапы и Севастополя, собрано 16,27 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 1175 кг сорбента", - отметили в ведомстве.

В Краснодарском крае вывезено свыше 1,6 тысячи тонн нефтепродуктов. С побережья собрано и вывезено более 166 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, а на специальные полигоны для сбора и утилизации загрязненного материала вывезено 38,6 тысячи тонн.

В Крыму очистили более 180 км береговой линии. Всего собрано загрязненного песка и грунта 476 тонн, а вывезено - 418,5 тонн.

В Севастополе с побережья собрано 176 тонн, вывезено - 170 тонн.