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Корма танкера "Волгонефть 239" после откачки мазута может быть утилизирована

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Корма танкера "Волгонефть 239", севшая на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, может быть утилизирована, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов журналистам в пятницу.

"Поскольку у судна есть владелец, решение о дальнейшей судьбе судна будет за судовладельцем. Есть два варианта - либо утилизация, либо - если техническое состояние позволит - возможная буксировка в другой порт. Но я думаю, что все-таки будет утилизация, это более реальный, реалистичный выход", - сказал он.

В телеграмм-канале Морспасслужбы сообщается, что сложность осматривать и проверять техническую составляющую танкера заключается в том, что до обваловки попасть на борт можно было только с моря, а погода не всегда позволяла подъехать и высадиться. Первая возможность увидеть состояние танкера изнутри наступила 5 января. Удалось оценить объём работ для восстановления жизнедеятельности механизмов.

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Как сообщалось, специалисты Морспасслужбы начали первый этап откачки мазута из кормы танкера "Волгонефть 239". Специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море, и дает возможность специалистам начать первый этап откачки мазута из танков судна.

"На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, мы сможем перейти к следующему этапу - откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи", - приводились в сообщении Минтранса РФ слова главы ведомства Романа Старовойта.

Силами Морспасслужбы разработан наиболее эффективный проект откачки мазута с танкера и его дальнейшей утилизации. Для перекачки будут использоваться два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые будут подавать мазут в битумовозы по шлангам диаметром 10 см и длиной до 150 метров. В операции планируется задействовать до 10 битумовозов - это оптимальное количество, которое позволит избежать перебоев в подаче мазута из танкера и не создаст затруднений в движении техники по маршруту.

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Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове регулярно фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Всего с побережья Анапы и Темрюкского района к настоящему времени собрано около 165 тыс. тонн песка с мазутом.

Хроника 15 декабря 2024 года – 17 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Волгонефть 239 Морспасслужба
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