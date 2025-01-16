Россельхознадзор усилит контроль за выловленной в Черном и Азовском морях рыбой
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте ведомства.
Так, в Керчи у двух предприятий специалистами управления взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса. Вся рыба была выловлена в Азовском море.
Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали 2 пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая).
В Херсонской области в акватории Азовского моря (озеро Сиваш) отобраны 3 пробы камбалы.
Все пробы направлены в лаборатории ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" и ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Выбросы мазута на берег фиксируются с 3 января и на Крымском полуострове.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.