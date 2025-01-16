Россельхознадзор усилит контроль за выловленной в Черном и Азовском морях рыбой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте ведомства.

Так, в Керчи у двух предприятий специалистами управления взяты пробы замороженной тюльки, а также охлажденного пеленгаса. Вся рыба была выловлена в Азовском море.

Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали 2 пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая).

В Херсонской области в акватории Азовского моря (озеро Сиваш) отобраны 3 пробы камбалы.

Все пробы направлены в лаборатории ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" и ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".