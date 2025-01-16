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Мазута нашли на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Анапе водолазы обнаружили мазута на пляжах у основания пирсов на глубине около трех метров, сообщил оперштаб Кубани.

"У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м", - говорится в сообщении.

Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, заметили во время мониторинга с воздуха.

"16 января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов. Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили четыре таких участка под пирсами", - добавили в оперштабе.

Водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 16 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Кубань Анапа
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