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ФАС и нефтяники обсуждают повышенный сезонный норматив биржевых продаж ДТ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что обсудила с нефтяными компаниями повышенный сезонный норматив биржевых продаж дизельного топлива в период посевной и уборочной.

"Обсуждалось введение повышенного сезонного норматива продажи дизтоплива в период посевной и уборочных работ для дополнительного увеличения объемов нефтепродуктов сельхозпроизводителям. Нефтяные компании подтвердили факты добросовестного исполнения планов по поставке топлива аграриям в преддверии весенней посевной", - говорится в сообщении.

"Как правило, компании реализуют на бирже дизтопливо в объемах, превышающих установленные нормативы. При этом отметим, что в моменты повышенного спроса, таких как посевная и уборочная кампании, гарантированные объемы, безусловно, будут способствовать стабильности и прогнозируемости ситуации", - прокомментировали "Интерфаксу" в СПбМТСБ.

Проблемы с обеспечением топливом аграриев стали одной из причин ценового кризиса летом и осенью 2023 года, в результате которого в России был впервые введен запрет на экспорт нефтепродуктов.

ФАС СПбМТСБ
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