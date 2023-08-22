Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, говорится в комментарии об обеспечении топливом аграриев и регионов.

Минэнерго вместе с Минсельхозом рассмотрели проблемные вопросы обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.

Минэнерго признает, что есть "некоторые сложности с ритмичностью поставок" нефтепродуктов, которые возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. "На Штабе Минэнерго были достигнуты договоренности с ОАО "РЖД" и нефтяными компаниями по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур", - отмечается в комментарии.

"Помимо общих мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, предпринимаемых нефтяными компаниями и регуляторами, Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль Штаба Минэнерго", - подчеркнуло ведомство.

Минсельхоз в начале августа сообщал, что получил от ряда регионов обращения о росте цен на горюче-смазочные материалы для АПК. Эти обращения были рассмотрены на специальном совещании.

18 августа источники "Интерфакса" на топливном и аграрном рынках сообщили, что аграрии в разгар сбора урожая сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо и с перебоями с его поставками.

В частности, с 3 по 10 августа цена на летнее дизельное топливо повысилась на 2 723 рубля за тонну (или на 4,27%). В ряде регионов, по словам источников, рост цен превысил 5%. По состоянию на 11 августа, цена достигла в среднем по стране 66 565 рублей за тонну.

Источники также отмечали, что есть проблемы со своевременной поставкой ОАО "РЖД" вагонов с нефтепродуктами в адреса конечных филиалов топливопоставляющих компаний.

Перевозчик заявлял, что держит на особом контроле транспортировку топлива в регионы и отдает приоритет внутрироссийским перевозкам. РЖД принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции, говорили в компании.

"На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз. РЖД находятся в контакте с нефтяными компаниями. Готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени", - отмечал перевозчик.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - даже кратно больше потребления. На бирже сформировался дисбаланс спроса и предложения.

В перечне причин - высокий спрос на топливо в сезон отпусков, разгар сельскохозяйственных работ, активная фаза закупок для отдаленных регионов в рамках северного завоза. Ряд НПЗ продолжает ремонты, некоторые заводы не смогли своевременно закончить профилактику, к чему добавился еще и фактор ухода с СПбМТСБ белорусских нефтепереработчиков. Крупные покупатели из числа промышленных и инфраструктурных компаний активизировали закупки топлива на бирже.

Масла в огонь добавляет высокий экспортный паритет: продажи нефтепродуктов за границу гораздо выгоднее поставок на внутренний рынок, отчего растет как официальный, так и "серый" экспорт. В подвешенном состоянии остается принятие мер для пересечения последнего. Между тем, еще недавно ведомствами активно обсуждались список специальных экспортеров нефтепродуктов, лицензирование экспорта нефтепродуктов, другие шаги - но конкретных решений со стороны регуляторов до сих пор нет.

Кроме того, с сентября вступает в силу изменение законодательства, согласно которому выплаты из бюджета по топливному демпферу в адрес нефтяников будут сокращены в два раза.